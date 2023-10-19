В СССР в каждой семье ели «Змеиный» суп: в нем нет ползучих гадов, но он дешевый и полезный

В Гонконге очень популярно блюдо, которое готовят из мяса двух видов змей. В нашей стране отведать его решатся только любители экзотики. Но в СССР был свой «Змеиный» супчик, который обожали взрослые и дети. При его приготовлении не пострадала ни одна рептилия.

Почему распространенное первое блюдо получило такое название, сегодня уже никто и не вспомнит. Есть множество версий. Кто-то говорит об использовании в рецепте консервов из рыбы, кожа которой напоминает змеиную чешую. Другие утверждают, что впервые это наименование прозвучало в фильме «Верная Рука — друг индейцев». Так или иначе, а этот супчик и сегодня остается актуальным. Он не требует больших затрат и подойдет даже для тех, кто сидит на диете.

Для приготовления змеиного супа понадобятся куриная грудка, пара картофелин, 100 г манной крупы, три яйца, сметана, 150 г капусты и обычная зажарка из лука и моркови. В бульоне, оставшемся после приготовления грудки, отваривают картошку и манную крупу, добавляют туда зажарку и капусту. Затем в миске взбалтывают яйца со сметаной и вливают в кипящий суп тонкой струйкой. Остается только добавить зелень, соль и приправы, например чеснок, а также нарезанную грудку.