В СССР в эту опасную игру играли в каждом дворе: сейчас такое под запретом

Детство советских детей было захватывающим и полным разнообразных игр. И если часть из них была весьма безобидной, то другие могли покалечить ребенка, поэтому теперь находятся под строгим запретом.

Так, самой травмоопасной игрой были «Ножички». Для них каждый участник должен был взять с собой перочинный нож, а суть состязания заключалась в том, что игроки должны «отрезать» всю землю у соперников. Для этого на песке чертился круг, разделенный на равные участки, и все участники по очереди бросали ножик в землю, отчерчивая себе территорию.

И родителей того времени не смущало, что их дети бегают по двору с холодным оружием. Мальчиков и девочек спокойно отпускали играть, а перочинные ножи были неизменным атрибутом выхода из дома. Со временем же ситуация изменилась, так что теперь игру «Ножички» не встретить ни в одном дворе как раз из-за травмоопасности.