В СССР только москвичи ели сметану в брикетах: стоила состояние, и вот почему

Некоторые продукты советского времени россияне до сих пор вспоминают с ностальгией. Например, жители современных мегаполисов считают, что молочка в СССР была куда качественнее нынешней. Кроме того, ассортимент товаров отличался разнообразием. Одной только сметаны на прилавки выкладывали до шести-семи видов в зависимости от ее жирности.

Среди этих продуктов особое место занимали необычные брикеты. В них продавалась сметана под названием «Любительская». Но позволить ее себе могли лишь редкие покупатели. Ведь она очень дорого стоила.

Такая цена объяснялась высокой жирностью продукта в 40% и его калорийностью. Густую однородную сметану нужно было резать ножом и намазывать на хлеб как сливочное масло. Любители бутербродов добавляли сверху чеснок и зелень. Получался вкусный, сытный и оригинальный завтрак.

Чтобы поменять консистенцию «Любительской» на более привычную, такую сметану разбавляли молоком. Из-за высокой цены подобный продукт практически не завозили в регионы, найти его можно было только в Москве.