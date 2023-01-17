В СССР такого не было: зрителей фильма «Москва слезам не верит» обвели вокруг пальца

Легендарная мелодрама «Москва слезам не верит» навсегда вошла в историю отечественного кино. Одной из «изюминок» фильма стали наряды героинь, в частности Людмилы, которую исполнила очаровательная Ирина Муравьева.

Мало кто знает, но некоторые из ее платьев были сшиты специально для роли, причем из весьма необычного «сырья». Когда актрисы оделись в наряды эпохи 50-х, они стали выглядеть как неопрятные пожилые дамы. Не спасали ни макияж, ни мастерство перевоплощения, ни правильный ракурс. Тогда костюмеры приняли решение сшить специальные наряды. Они сохранили графические рисунки платьев из 50-х, но изменили силуэты. Именно поэтому наряды девушек не соответствуют моде тех времен. Так костюмерам удалось изящно обмануть зрителей.

Например, в сцене, где Людмила сидит в зале Ленинской библиотеки, на ней одето модное аляповатое платье. Его сшили из галстучной ткани, что ранее никогда не практиковалось. Создатели признавались, что хотели сделать ее образ странноватым, и им это удалось, как пишет издание Blueprint.