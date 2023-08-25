В СССР такого не было: вот что потрясло пожилых людей на ТВ-шоу

Современное телевидение пестрит огромным количеством передач, героями которых становятся простые российские люди. Однако выбор продюсеров, которые занимаются подбором гостей, шокирует и печалит людей советской закалки.

Как написал автор Дзен-канала «КиноВояж и не только», он целенаправленно посмотрел дневные ток-шоу на разных телеканалах и испытал стыд за героев. Если в советские времена «попасть в телевизор» могли лишь выдающиеся деятели и такие ударники труда, как врачи или учителя, то теперь акцент сместился в сторону низших и почти маргинальных слоев населения.

Выпуск на одном из каналов посвятили женщине из глубинки, которая не знала, кто отец ее ребенка, и хотела это выяснить. Героем другого шоу стал инвалид из одного из российских городов, который зарабатывает попрошайничеством, причем его дневной доход достигает двух тысяч рублей. Автор подчеркнул, что люди становятся такими, какими их показывают на федеральных каналах.