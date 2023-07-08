В СССР такого не было никогда: Климова опорочила честь советской женщины

Не все современные исторические фильмы могут похвастаться достоверностью. Так, в военной картине «Мы из будущего» есть стыдный ляп, который смущает многих зрителей.

Героиня Екатерины Климовой медсестра Нина часто появляется в кадре в экстремальном мини. Это грубая ошибка создателей фильма. События происходят во время Великой Отечественной войны, а такие мини-юбки появились лишь в 60-х. Получается, Нина тоже прибыла из будущего?

Этот ляп возмутил многих зрителей. По их словам, Климова опозорила честь советских женщин, которые никогда бы не позволили себе облачиться в такую одежду. К тому же это было бы очень неудобно.

Во время войны женщины надевали солдатские «голифе» и заправляли их в сапоги. Также им на помощь приходили мужские подштанники. А зимой советских девушек спасали ватные штаны. Если дамы и носили юбки, то они всегда были ниже колена, и ни о каких мини никто даже и не знал.

Их придумала английская модельер Мэри Куант в начале 60-х. Мода на мини-юбки распространилась молниеносно, но в СССР она пришла намного позднее.