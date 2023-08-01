В СССР такого не было: Куркова подверглась жесткой критике (фото)

На экраны вышел второй сезон российского мистического сериала про вампиров «Пищеблок». Однако долгожданное продолжение понравилось не всем. В частности, критике подвергся новый персонаж — строгий директор школы в исполнении Равшаны Курковой. Ее героиню публично осудил историк моды Александр Васильев.

Он заявил, что костюмеры не доработали образ женщины из 80-х и допустили серьезную ошибку. Претензию ведущего «Модного приговора» вызвала длина юбки директора школы. Она, по словам Васильева, была слишком длинной — такие в советские времена не носили.

Учитывая, что героиня Курковой предстает чуть ли не главной местной модницей, неуместная длина наряда — это серьезный киноляп. Однако остальные детали ее костюма не вызвали нареканий со стороны придирчивого стилиста Васильева. Цветом, тканью и аксессуарами он остался доволен.