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Киноафиша Статьи В СССР такого не было: Куркова подверглась жесткой критике (фото)

В СССР такого не было: Куркова подверглась жесткой критике (фото)

1 августа 2023 19:30
В СССР такого не было: Куркова подверглась жесткой критике (фото)

Она опозорилась в новой роли.

На экраны вышел второй сезон российского мистического сериала про вампиров «Пищеблок». Однако долгожданное продолжение понравилось не всем. В частности, критике подвергся новый персонаж — строгий директор школы в исполнении Равшаны Курковой. Ее героиню публично осудил историк моды Александр Васильев.

Он заявил, что костюмеры не доработали образ женщины из 80-х и допустили серьезную ошибку. Претензию ведущего «Модного приговора» вызвала длина юбки директора школы. Она, по словам Васильева, была слишком длинной — такие в советские времена не носили.

Учитывая, что героиня Курковой предстает чуть ли не главной местной модницей, неуместная длина наряда — это серьезный киноляп. Однако остальные детали ее костюма не вызвали нареканий со стороны придирчивого стилиста Васильева. Цветом, тканью и аксессуарами он остался доволен.

В СССР такого не было: Куркова подверглась жесткой критике (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети, Кадр из сериала «Пищеблок»
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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