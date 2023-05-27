В СССР такого не было: брак звезды «Реальных пацанов» нормальным не назовешь

Катерина Шпица — законная жена Руслана Панова. Артистка уверяет, что счастлива в браке со своим избранником. Но тревожные звоночки, свидетельствующие об обратном, от публики не скрыть.

Во времена СССР на такую семью точно смотрели бы косо. Пока супруг артистки устраивает эротические фотосессии другим женщинам, Шпица не грустит в одиночестве. Актриса проводит вечера в компании Михаила Щепкина. Знаменитости участвовали вместе в шоу «Танцы со звездами», но после завершения проекта решили не расставаться.

Звезда сериала «Реальные пацаны» уточняет, что если у них с Щепкиным и есть любовь, то исключительно к танцам. Также она отмечает, что нисколько не ревнует мужа, снимающего на камеру обнаженных красоток. Но аргументы Шпицы многим кажутся неубедительными. Хейтеры уверены, что развод этой пары не за горами.