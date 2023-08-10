В СССР такое было немыслимо: как вышло, что известный актер женился 15 раз

Владимир Новиков приходил в ЗАГС как к себе домой. Популярный актер женился целых 15 раз. И постоянно на одной и той же женщине.

Когда актер впервые играл свадьбу с Еленой, то был уверен, что это навсегда. Но семейная жизнь омрачалась тем, что избранница артиста мучилась от ревности. Однажды она закатила ему истерику, в ответ на которую Новиков предложил жене оформить развод. И та, к его удивлению, согласилась.

Так возлюбленные в первый раз расторгли свои отношения. А вскоре поняли, что погорячились, и поженились снова. И тогда оба считали, что теперь уж точно будут вместе, пока смерть не разлучит их.

Но через полгода между мужем и женой вновь случился серьезный конфликт. Не сделав из прошлого никаких выводов, Новиков и его супруга снова направились в ЗАГС за разводом. С тех пор привычка расторгать брак и вновь его заключать прочно вошла в жизнь пары.

В ЗАГСе, увидев возлюбленных, иронично спрашивали, разводиться или жениться они пришли на этот раз. Однажды Новиков и сам перепутал свой статус — хотел взять Елену в жены, но оказалось, что он уже и так женат на ней.

В СССР такое казалось невозможным, но пример знаменитого артиста доказывает обратное. Возлюбленным приходилось не раз менять свои паспорта, поскольку в прежних места для печатей заканчивались.

Успокоились мятежные супруги лишь после того, как обвенчались в церкви. Через год после этого жена Новикова ушла из жизни. Причиной ее смерти стал инсульт.