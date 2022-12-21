В СССР такое бы не простили: на что решился Гайдай ради эффектного кадра

В былые времена режиссеры не могли и мечтать о спецэффектах, которые избавили бы их от лишних забот. Так, ради эффектных кадров Леонид Гайдай пошел на серьезные лишения, когда снимал комедию «Иван Васильевич меняет профессию».

Наверняка все помнят тот роскошный стол в царских палатах, украшенный яствами — искрой красной, черной и баклажанной. Фокус в том, что все эти угощения были настоящими, а не бутафорскими. Гайдай сразу же отказался от идеи использовать подделку и самолично заплатил за стол целых 200 рублей. Сумма считалась огромной, ведь в то время такие деньги простые советские граждане не могли заработать и за месяц.

Остается только догадываться, какую боль и досаду испытывала вся съемочная группа, когда Жорж Милославский и Бунша отбивались всей этой икрой и прочими деликатесами от стрельцов царской армии. Но стоит признать, что перестрелка на экране выглядит очень убедительной и яркой. Поэтому можно уверенно сказать, что вложения Гайдая окупились, хоть это стоило 200 рублей и оставляло чувство глубокой досады.