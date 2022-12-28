В СССР такое бы не допустили: правда о Марии Шукшиной несказанно удивит

Мария Шукшина построила весьма успешную актерскую карьеру. Вот только сделать это артистке удалось не благодаря, а вопреки.

На счету знаменитости большое количество популярных проектов и ярких ролей. Режиссеры всегда охотно сотрудничали со звездой, поэтому ее талант не вызывает ни малейших сомнений. Тем не менее можно с полной уверенностью сказать, что Шукшиной повезло, поскольку в СССР ей вряд ли довелось бы блистать на больших экранах.

Все дело в том, что у знаменитости нет актерского образования. Она окончила переводческий факультет Института иностранных языков им. Мориса Тореза. Любопытно, что у матери звезды, тоже актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, соответствующее образование все-таки есть. Артистка окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, что и позволило ей появляться на съемочной площадке.