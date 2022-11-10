В СССР так поступал каждый: сегодня эти советские обычаи ужаснут

Жизнь советских граждан была наполнена обычаями и традициями, которые формировались годами и передавались из поколения в поколение. До нынешних времен большинство из них уже не дошли. А ведь некоторые привычки могут ужаснуть современных россиян.

Одним из подобных страшных обычаев были фотографии похорон. На церемонии не только проводилась съемка, но и напечатанные снимки потом хранили все присутствовавшие. В альбомах их обычно не выставляли напоказ, а прятали за обложку в специальном конверте. Причем в кадр попадали и лица покойных, снятые крупным планом. По одной из версий эта традиция пошла со времен XIX века, а по другой — появилась лишь после Гражданской войны, когда фото с похорон героев публиковали в газетах.

Другим противоречивым обычаем было возложение цветов к памятникам и мемориалам на свадьбах. Чаще всего молодожены собирались не у самых «радостных» обелисков, посвященных памяти павших воинов. Скорее всего, эта традиция зародилась в послевоенные годы. И отошли от нее женихи и невесты лишь недавно.