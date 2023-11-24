В СССР так и не услышали: есть вторая версия песни «Группа крови», которую не так давно нашли

Группа «Кино» была невероятно популярна в советские годы. Она входила в состав Ленинградского рок-клуба вместе с такими коллективами, как «Алиса» или «Аквариум». А трек «Группа крови» сделал музыкантов из «Кино» абсолютными звездами.

Известность композиции принес фильм «Игла», где Виктор Цой сыграл главную роль. Он мгновенно обрел тысячи фанатов, которые распевали песню под гитару. Одни видели в ней мирный смысл, другие — вопросы о судьбе и выборе, которые даны каждому.

Дошло даже до того, что у «Группы крови» появилась еще одна версия. Ее выпустили специально для релиза на Западе. Переводом занялась Джоанна Стингрей, знакомая Цоя. Она была известна тем, что пыталась популяризировать советский рок за рубежом. Трек получил название Blood type.

Ожидалось, что «Кино» будет исполнять его на фестивалях и даже организует гастроли за границей. Однако этим планам не суждено было сбыться, так как уже через несколько месяцев Виктор Цой погиб в ДТП. В СССР данная версия песни так и не получила распространения. Поклонники коллектива услышали ее уже в нулевых: она появилась в специальном издании последних записей группы.