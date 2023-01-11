В СССР со зрителем не повезло: за что за границей так полюбили фильм «Я шагаю по Москве»

Фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» сегодня входит в ряд культовых лент эпохи СССР. Однако в момент выхода советские зрители приняли картину довольно прохладно, чего нельзя сказать об иностранной публике.

Так, американцы пришли в настоящий восторг, посмотрев «Я шагаю по Москве». Кстати, в их прокате фильм назывался «Встретимся в Москве». Критики и зрители приняли работу Данелии на ура, отметив массу положительных моментов.

Всем понравилось лирическое настроение фильма, его легкость и непринужденность. Здесь советская молодежь, в отличие от американской и европейской, не задается философскими или остросоциальными вопросами, не помешана на сексуальности и не «подсела» на «Кока-Колу». Зато ребята полны оптимизма, при этом каждый из них представляет собой яркую личность. Американцы назвали фильм очаровательным и оригинальным, отметив раскованный взгляд на жизнь у молодых москвичей. Об этом рассказал Дзен-канал kin0guru .