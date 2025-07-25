В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

Всего будет 5 вопросов. Если справитесь без ошибок, то вы точно знаток.

Летние советские сказки и мультфильмы — это особый мир, где солнце всегда светит ярче, приключения кажутся волшебными, а добро неизменно побеждает. Многие из них мы помним еще с детства, но так ли хорошо знаем детали? Проверим, сможете ли вы узнать эти работы по кадрам и описаниям.

В тесте вас ждут пять знаковых произведений — от всенародно любимых до тех, что остались в тени популярных хитов. Где-то ответ будет мгновенным, а где-то придётся покопаться в памяти, чтобы восстановить полузабытые сюжеты и образы.

Это не просто проверка знаний — это возможность заново открыть для себя ту самую атмосферу тёплого лета, которое дарили нам советские мультипликаторы и сказочники. Готовы окунуться в этот ностальгический мир?

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