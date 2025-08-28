В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» — один из самых загадочных и противоречивых проектов позднего СССР. Снятый в 1973 году по поручению Политбюро ЦК КПСС и при прямом участии отдельных офицеров, он был создан как часть идеологической кампании против «мирового сионизма», но в итоге сам оказался строго запрещен.

Как появился фильм

Начало 1970-х годов в СССР сопровождалось ростом напряжённости на Ближнем Востоке и активной пропагандой против Израиля. На этом фоне советское руководство поручило Центральной студии документальных фильмов снять ленту, которая отражала бы «антисионистскую позицию» страны.

Режиссёром стал Борис Карпов, сценарий написал Дмитрий Жуков. Рабочее название фильма — «Империализм и сионизм». В основу легли архивные материалы, документы и официальные заявления советской разведки.

По замыслу авторов, картина должна была показать зрителю, что сионизм — глобальная сеть, влияющая на мировую политику, экономику и даже на ход истории XX века. Все по заветам сторонников теорий заговоров.

Содержание и основные тезисы

Фильм обвинял сионистские организации в сотрудничестве с нацистской Германией во время Второй мировой войны и прочих преступлениях против человечества. Без особой доказательной базы.

Не будем вдаваться в подробности, но ответим: финал ленты звучал почти пророчески. Авторы предупреждали, что в случае «победы западного влияния» СССР и весь социалистический лагерь могут не выдержать давления.

Судьба фильма

Хотя картина была создана по заказу высшего руководства страны, её запретили выпускать в широкий прокат. Фильм показывали только узкому кругу партийной и научной элиты, а после просмотров он был фактически запрещён.

Во времена Перестройки отношение к подобной пропаганде изменилось радикально. Копии фильма уничтожили, чтобы избежать обвинений в антисемитизме. Считалось, что картина окончательно потеряна.

Однако в 1999 году единственная уцелевшая копия была найдена и восстановлена, но фрагменты из нее никогда не покажут ни по одному телеканалу. Сегодня фильм — редкий исторический документ, который отражает не столько реальность, сколько идеологическую паранойю. Найти в Сети ленту можно, но вот смотреть ее мы бы не рекомендовали.

