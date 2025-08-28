Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

28 августа 2025 09:25
В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Иначе международного скандала было бы не избежать.

Фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» — один из самых загадочных и противоречивых проектов позднего СССР. Снятый в 1973 году по поручению Политбюро ЦК КПСС и при прямом участии отдельных офицеров, он был создан как часть идеологической кампании против «мирового сионизма», но в итоге сам оказался строго запрещен.

Как появился фильм

Начало 1970-х годов в СССР сопровождалось ростом напряжённости на Ближнем Востоке и активной пропагандой против Израиля. На этом фоне советское руководство поручило Центральной студии документальных фильмов снять ленту, которая отражала бы «антисионистскую позицию» страны.

В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Режиссёром стал Борис Карпов, сценарий написал Дмитрий Жуков. Рабочее название фильма — «Империализм и сионизм». В основу легли архивные материалы, документы и официальные заявления советской разведки.

По замыслу авторов, картина должна была показать зрителю, что сионизм — глобальная сеть, влияющая на мировую политику, экономику и даже на ход истории XX века. Все по заветам сторонников теорий заговоров.

Содержание и основные тезисы

Фильм обвинял сионистские организации в сотрудничестве с нацистской Германией во время Второй мировой войны и прочих преступлениях против человечества. Без особой доказательной базы.

В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Не будем вдаваться в подробности, но ответим: финал ленты звучал почти пророчески. Авторы предупреждали, что в случае «победы западного влияния» СССР и весь социалистический лагерь могут не выдержать давления.

Судьба фильма

Хотя картина была создана по заказу высшего руководства страны, её запретили выпускать в широкий прокат. Фильм показывали только узкому кругу партийной и научной элиты, а после просмотров он был фактически запрещён.

В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Во времена Перестройки отношение к подобной пропаганде изменилось радикально. Копии фильма уничтожили, чтобы избежать обвинений в антисемитизме. Считалось, что картина окончательно потеряна.

Однако в 1999 году единственная уцелевшая копия была найдена и восстановлена, но фрагменты из нее никогда не покажут ни по одному телеканалу. Сегодня фильм — редкий исторический документ, который отражает не столько реальность, сколько идеологическую паранойю. Найти в Сети ленту можно, но вот смотреть ее мы бы не рекомендовали.

Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини.

Фото: Кадр из документального фильма "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов" (1979)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл Читать дальше 29 августа 2025
Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли Читать дальше 29 августа 2025
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого Читать дальше 29 августа 2025
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться Читать дальше 29 августа 2025
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа «Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа Читать дальше 28 августа 2025
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят «Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят Читать дальше 28 августа 2025
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна Читать дальше 28 августа 2025
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой Читать дальше 28 августа 2025
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes Читать дальше 28 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше