В СССР сняли фильм о том, как видят Москву иностранцы: вы ее точно не узнаете

В конце 70-х на экраны вышла картина, которая позволила увидеть Москву совсем с другого ракурса — такой, какой ее видели гости из-за рубежа. Фильм под названием «Москва в нотах» был совместным проектом кинематографистов из СССР и Германии.

Картина состоит из нескольких музыкальных композиций, каждая из которых звучит во время демонстрации популярных у туристов достопримечательностей. Съемки проходили в метрополитене Москвы, на стадионе «Лужники», в МГУ. Также в картине показали то, чем гордились москвичи: балет, народные танцы и песни, знаменитые матрешки и многое другое. Советская столица преподносилась на экране такой безупречной, что ее не узнавали даже москвичи, прожившие в городе всю свою жизнь.

В создании фильма участвовали такие звезды, как Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Екатерина Максимова, Людмила Гурченко и другие известные артисты. И сегодня картина «Москва в нотах» привлекает внимание необычным взглядом на российскую столицу. Примечательно и то, что на улицах города в этом фильме можно встретить представителей почти всех национальностей СССР.