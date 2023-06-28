В СССР шедевр сняли за сущие копейки: обомлеете, узнав его название

Нередко в мире кино случаются настоящие чудеса. Фильмы, снятые на голом энтузиазме и за копейки, становятся бессмертной классикой. Это произошло с искрометной комедий «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Гостелерадио выделило на проект смешные деньги — его бюджет был в три раза меньше большинства других советских картин. По госпрограмме требовалось снимать новогодние веселые фильмы, поэтому на всем остальном приходилось экономить.

Сценаристом и режиссером ленты выступил безработный на тот момент Виктор Титов. После ряда неудач и положенных на полку фильмов он был готов работать за копейки.

Сами съемки проходили в павильонах «Останкино» по ночам — аренда в это время суток стоила дешевле. Также актерам приходилось отыгрывать сцены с первого дубля, ведь чиновники выделили в два раза меньше пленки, чем обычно.

Но это сыграло и в плюс. Исполнители ролей выкладывались так, словно играют в театре. Это сделало фильм особенно искрометным и легким. Сегодня «Здравствуйте, я ваша тетя!» по-прежнему смотрится живо и непринужденно.