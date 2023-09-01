«В СССР секса нет»: как одна фраза перевернула с ног на голову жизнь советской женщины

Весь мир узнал о Людмиле Ивановой во время телемоста между СССР и США «Женщины говорят с женщинами». Именно она произнесла знаменитую фразу о том, что в Советском Союзе нет секса, отвечая на вопрос американки о рекламе в коммунистической стране.

После громкого эфира, который стал настоящей сенсацией, жизнь Ивановой полностью изменилась. Сначала она на многочисленных собраниях доказывала, что не имела в виду ничего пошлого, а лишь отвечала на вопрос собеседницы. Жительница США пыталась узнать, строилась ли в Союзе реклама вокруг секса, как и в США. А Иванова призналась, что секса в рекламе нет. Спустя же некоторое время в одном из интервью она рассказала совершенно другую историю, которая была связана с Афганистаном и военными.

А в 1989 году она открыла собственный ресторан «Сударыня». Ее слава уже давно распространилась на весь Советский Союз, а громкую фразу цитировал, например, Эльдар Рязанов в своем фильме «Забытая мелодия для флейты». Поэтому ресторан был весьма популярен: все хотели пообедать у той самой Ивановой, так что за столиком, например, можно было встретить Аллу Пугачеву.

Но уже после распада СССР Иванова решила переехать в Германию. Из-за работы туда перебрался ее муж, за ним и она решилась на большие перемены, оставив свою родину.