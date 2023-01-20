В СССР секса нет: 3 жарких сцены из советского кино, которые доказывают обратное

В Советском Союзе правильное поведение должно было транслироваться в книгах, музыке и, конечно же, фильмах. Поэтому из готовых кинокартин вырезали не только политически неодобряемые высказывания, но и любую эротику, которая могла бы развратить зрителей. Но в некоторых случаях цензоры все-таки оставляли горячие сцены.

Например, в «Экипаже» обнаженные кадры вошли в финальную версию фильма. Однако после этого на Александру Яковлеву и ее партнера по этому эпизоду обрушились громкие обвинения в порочности.

В культовой мелодраме «Москва слезам не верит» чувственный момент между Гошей и Катериной изначально был более откровенным. Его сократили во время предпросмотра, чтобы лишний раз не нервировать придирчивых цензоров.

А вот в фильме «Зимняя вишня» режиссер не побоялся и оставил сексуальную сцену, в которой главная героиня стоит у окна без одежды и нижнего белья. И именно эти кадры точно запомнили многие мужчины.