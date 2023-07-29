В СССР считали падшим человеком: Рязанов испортил репутацию этого актера

Эльдар Рязанов считался одним из главных режиссеров советского кино. Признанный мастер, он мог зажечь карьеру и прославить артиста на всю страну. Но, как оказалось, в некоторых случаях он разрушал чужие судьбы.

Так, Георгий Бурков впервые снялся у Рязанова в «Зигзаге удачи». В фильме он исполнил роль фотографа, который страдает от алкогольной зависимости. И после этого Рязанов все чаще и чаще приглашал Буркова на подобные роли. Например, зрители видели его в «Иронии судьбы», «Гараже» и других лентах режиссера.

В итоге за артистом закрепился именно этот образ. Публика и некоторые коллеги звезды экрана были уверены, что он и вне съемочной площадки страдает от любви к алкоголю. И супруга артиста Татьяна Ухарова даже признавалась, что однажды на него пытались повесить выговор за нетрезвый вид, но ему удалось избежать обвинений.