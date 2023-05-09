В СССР счастливым быть не принято: почему невзлюбили «облезлого» Ксан Ксаныча

Одна из любовных линий в фильме «Девчата» касалась Нади Ерохиной в исполнении Инны Макаровой и Ксан Ксаныча, сыгранного Виктором Байковым. Пожалуй, именно пилоправ больше всех среди прочих героев не полюбился зрителям. Причин на то несколько.

Например, многим не понравилось, что Ксан Ксаныч задумал жениться на Наде, несмотря на большую разницу в возрасте. К тому же зрителей раздражал «облезлый» вид героя, готового красиво ухаживать за возлюбленной: то целую корзину дефицитных продуктов передать, то табуретку сделать. Вот уж этого пилоправу никак не могли простить: в СССР быть счастливыми не принято, как и не принято тратиться на всякие излишества.

«В советских фильмах жизненный прагматизм считался чем-то практически неприличным. Правильные герои должны были представлять собой идейных бессребренников. Со знаменем на баррикады, с отбойным молотком в шахту — это ура, да здравствует. А для уюта табуретку в дом — это фи, пошлость и мещанство», — подытожил один из пользователей Сети.