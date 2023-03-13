В СССР рестораны были только для «избранных»: обомлеете, но дело не в цене

В советское время считалось, что не стоит приличным гражданам «прожигать жизнь в ресторанах». Но, несмотря на это, сами заведения всегда пользовались спросом, хоть и попасть туда могли исключительно «избранные».

Система советского общепита была хорошо развита. Заведения разделялись на столовые, кафе и рестораны. Если первые два варианта считались универсальными, то с последним все было не так просто. Зачастую в ресторанах накручивали цены за особую атмосферу и условия — музыка, танцы, официанты. Но и это была не самая большая проблема, ведь теоретически погулять в таком заведении могли себе позволить почти все. Ужин на двоих даже в очень престижном месте мог обойтись в 15 рублей, что не считалось критичной суммой.

Основная проблема заключалась в том, что из-за огромных очередей получить столик в ресторане мог далеко не каждый. Приходилось или заранее оплачивать бронь, или подкупать швейцара, чтобы он пропустил в заведение. А это могло стоить 10 рублей. Так что главная проблема касалась именно организационных вопросов, а не цены. Об этом рассказывал автор Дзен-канала «Забытая история».