В СССР разделили сиамских близнецов: взгляните, что с ними стало спустя 34 года (фото)

Близнецы Вилия и Виталия Тамулявичюте прославились на весь СССР в конце 80-х. Дело в том, что девочки родились сросшимися в области головы. Диагноз врачей был неутешителен, и матери предлагали отказаться от детей. Но она забрала девочек домой, а позднее выяснилось, что на них рано поставили крест.

Историю сестер Тамулявичюте из Литвы узнал нейрохирург Александр Коновалов. 34 года назад он провел сложную операцию и смог разделить маленьких близняшек.

Сегодня сестрам по 35 лет, но они почти не помнят периода, когда были сросшимися. Вилия и Виталия живут обычной жизнью и выглядят совершенно здоровыми. Тамулявичюте закончили университет и стали работать в книжной индустрии.

Правда, им приходилось обращаться к хирургам еще раз. На месте, где срастались их головы, образовались залысины, и подросшим сестрам нарастили волосы на этих участках. Как рассказали авторы YouTube-канала Baltijas Balss , Тамулявичюте называют Коновалова «вторым папой» и благодарят его за то, что он подарил им возможность нормально жить.