В СССР проводницы кое-что подмешивали в чай: не поверите для чего

Одним из главных символов путешествий на советских поездах был черный чай. Напиток разливался в специальные подстаканники, а любили его пассажиры любого достатка и всех возрастов. При этом мало кто догадывался, благодаря чему удавалось достичь настолько насыщенного вкуса и цвета.

Как призналась одна из проводниц, а каждый стакан они добавляли щепотку пищевой соды. В малых количествах она улучшала вкус и цвет, но не чувствовалась. Однако если переборщить с порцией, то пассажиры уже замечали добавку. И поэтому молодых проводников непременно учили правильно отмерять количество соды.

Обладал такой чай и лечебными свойствами.

Сода избавляла пассажиров от изжоги, которая нередко появляется от еды в дороге.

Со временем же работники железных дорог отказались от этой привычки. Рассыпной чай заменили на пакетированный, вкус которого уже нельзя было незаметно улучшить содой.