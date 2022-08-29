В СССР представить невозможно: вы удивитесь, как подбирали «невест» ефрейтору Збруеву

Главную роль в известном фильме «Семь невест ефрейтора Збруева» режиссер Виталий Мельников сразу отдал актеру Семену Морозову. А вот артисток, которые должны были воплотить на экране претенденток на сердце главного героя, выбирали долго и мучительно.

Представить нечто подобное в Советском Союзе было невозможно, однако факт остается фактом. Пробы актрис проходили в довольно неожиданном месте. Оказалось, что «невест» ефрейтору Збруеву подбирали в гостинице.

Все это выглядело настолько двусмысленным, странным и подозрительным, что, как пишет портал «Дом кино », в номере кроме артисток и команды проекта находились представители милиции и администратор гостиницы. В итоге было выбрано семь актрис, среди которых оказались такие звезды кино и театра, как Наталья Варлей и Марианна Вертинская.