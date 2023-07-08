В СССР подвоха не заметили: что не так с книгой Сундукова из «Три плюс два»

Фильм «Три плюс два» готовится отметить свое 60-летие. Но до сих пор комедия вызывает огромный интерес у зрителей, которые находят в ней много нового.

Так, особое любопытство вызывает потрепанная книжка, которую то и дело читает доктор наук Сундуков. Много лет зрители не могли разгадать тайну этого произведения, но сегодня, в век доступной информации, на многое проливается свет.

Герой Геннадия Нилова по сюжету читает детектив. Этот жанр в СССР не считался серьезным и всячески высмеивался, особенно если речь шла об иностранных произведениях. А Сундуков, как мы помним, читал книгу некой Энн Джексон.

Выяснилось, что такой писательницы никогда не было и в помине. А экземпляр в руках доктора наук — чистая бутафория, и не более.

Не менее интересны и кошмары Сундукова, которые его мучают после прочтения «детектива». Сны героя — это нарезка из американского фильма ужасов про Франкенштейна. Кино снято по роману Мэри Шелли и не имеет никакого отношения к «детективу Энн Джексон».

Советские зрители, не знакомые с иностранными книгами и фильмами, не заметили подвоха. Наверняка режиссер, создавший в легкой комедии абсурдную альтернативную реальность, ликовал.