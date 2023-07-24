В СССР подготовили капсулу времени с посланиями для будущих поколений: сейчас их грустно читать

По всему СССР в 1967 году закладывали капсулы времени, дату приурочили к юбилею Великой Октябрьской революции. Письма в будущее писали пионеры, рабочие и колхозники. В редакции газет несли так много посланий, что их физически невозможно было обработать, поэтому выбирали самые интересные.

Слова, адресованные будущим поколениям, были полны надежд, но почти все они не оправдались. Одним из самых частых предположений было то, что современные люди живут при коммунизме. Они едят бесплатное мороженое, а билеты в кино отменили — можно приходить и смотреть просто так. Люди из 1967 года верили, что частично людей на работе заменят роботы. Например, дети предлагали им должность учителя, потому что машины обладают бесконечным терпением.

Также авторы писем мечтали о космосе. Они верили, что спустя десятилетия люди будут спокойно летать на другие планеты и строить там колонии. Однако и это предсказание не сбылось.

Из всех предположений оправдались лишь телевизоры с дистанционным управлением и видеотелефоны. Остальные мечты о будущем так и остались мечтами.