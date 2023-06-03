В СССР под строгим запретом: этот скандальный фильм видели немногие
Картина была обречена изначально.
Стараниями чиновников Госкино многие советские фильмы годами лежали «на полке». Эта участь постигла работу Бориса Фрумина «Ошибки юности» по сценарию Эдуарда Тополя.
Главную роль в картине сыграл Станислав Жданько, жизнь которого оборвалась в 24 года — вскоре после съемок в фильме. Он сыграл спорного героя Митю Гурьянова, который отслужил в армии. Юноша ищет свой путь в жизни и отправляется на Север на заработки. Там Митя встречает девушку Полину и уводит ее у другого мужчины. Она беременеет от Гурьянова, который совершенно не готов к этому.
Советские чиновники посчитали фильм слишком вызывающим. Кроме того, прямо в процессе съемок сценарист Тополь заявил о своей эмиграции в Штаты. А через несколько месяцев после работы над фильмом покинул СССР и сам Фрумин. Неудивительно, что картине показали «красный свет».
Советские зрители увидели ленту лишь в конце 80-х. Но приняли ее довольно прохладно. В 70-е фильм был бы шоком, но в период перестройки такие откровения уже никого не удивляли. Поэтому «Ошибки молодости» посмотрели немногие.
Вот какие отзывы оставили зрители:
«Впечатление осталось неприятное, фильм так красочно и ярко начинался, главный герой вполне положительный, но вдруг в нем что-то надломилось как будто», «Герой Жданько раздражает. Непонятно, что в нем девушки находили: далеко не Ален Делон, отталкивающий, без харизмы, в отличие от героя Караченцова».