В СССР под строгим запретом: этот скандальный фильм видели немногие

Стараниями чиновников Госкино многие советские фильмы годами лежали «на полке». Эта участь постигла работу Бориса Фрумина «Ошибки юности» по сценарию Эдуарда Тополя.

Главную роль в картине сыграл Станислав Жданько, жизнь которого оборвалась в 24 года — вскоре после съемок в фильме. Он сыграл спорного героя Митю Гурьянова, который отслужил в армии. Юноша ищет свой путь в жизни и отправляется на Север на заработки. Там Митя встречает девушку Полину и уводит ее у другого мужчины. Она беременеет от Гурьянова, который совершенно не готов к этому.

Советские чиновники посчитали фильм слишком вызывающим. Кроме того, прямо в процессе съемок сценарист Тополь заявил о своей эмиграции в Штаты. А через несколько месяцев после работы над фильмом покинул СССР и сам Фрумин. Неудивительно, что картине показали «красный свет».

Советские зрители увидели ленту лишь в конце 80-х. Но приняли ее довольно прохладно. В 70-е фильм был бы шоком, но в период перестройки такие откровения уже никого не удивляли. Поэтому «Ошибки молодости» посмотрели немногие.

Вот какие отзывы оставили зрители: