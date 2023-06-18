В СССР по отцу Бероева сходили с ума, а теперь он похож на водяного (фото)

Вадим Михеенко прославился в 70-х. Успешный артист снялся во множестве проектов и считался одним из самых привлекательных в СССР. В то же время родился его сын Егор, и за его романом с Еленой Бероевой следили тысячи поклонников. Однако уже в конце 80-х артист неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Михеенко стали все меньше и меньше приглашать в кино, поэтому он переквалифицировался в писатели. Но его произведения не сыскали успеха, как и собственный театр, поэтому он переехал из столицы в деревню в Псковской области.

Там Михеенко со своей избранницей Ольгой начали вести жизнь отшельников. Они завели огород и общались лишь с соседями. Некогда мечта миллионов перестал ухаживать за собой. Он отрастил длинные волосы, которые давно поседели, и густую бороду.

Лишь недавно артист решил вернуться на публику. Он появился в одном из ток-шоу, но зрители его не узнали. Как признались поклонники, Михеенко стал похож на монаха или водяного, в нем невозможно узнать одного из самых эффектных артистов своего поколения.