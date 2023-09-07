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Киноафиша Статьи В СССР по нелепой причине запретили популярный вид спорта: ослушавшимся грозила тюрьма

В СССР по нелепой причине запретили популярный вид спорта: ослушавшимся грозила тюрьма

7 сентября 2023 08:00
В СССР по нелепой причине запретили популярный вид спорта: ослушавшимся грозила тюрьма

В обществе назрела серьезная проблема.

В СССР не было не только секса, но и карате. Этот вид спорта попал в опалу по неожиданной причине. К концу 70-х японским боевым искусством увлекались миллионы советских граждан, но уже в 80-х все резко поменялось.

Секции карате росли на территории государства как грибы после дождя. Одновременно с этим росла и преступность. Власти быстро узрели эту взаимосвязь. Оказалось, что обретенные боевые навыки молодежь применяет вовсе не для самообороны. Было принято твердое решение: боевое искусство запретить и строго карать всех тех, кто будет им заниматься.

Например, известный тренер Алексей Штурмин, стоявший у самых истоков развития этого спорта в стране, продолжил работать и получил за это восемь лет тюрьмы. И такой пример, увы, не единственный. Строгий запрет действовал на протяжении семи лет и не распространялся только на сотрудников КГБ.

Фото: Кадр из сериала «Побег» (2005–2017)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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