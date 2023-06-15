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В СССР пикантную сцену с Куравлевым не увидели: не поверите почему

15 июня 2023 17:30
В СССР пикантную сцену с Куравлевым не увидели: не поверите почему

Амплуа соблазнителя за ним не закрепилось.

Леонид Куравлев хоть и обладал особым обаянием, но никогда не слыл похитителем женских сердец. Актер ни разу не снимался хоть в немного откровенных сценах.

Так, в фильме «Афоня» есть эпизод, где герой Куравлева лежит в постели с Катей, которую исполнила Евгения Симонова. По начальной задумке сцена должна была быть куда более откровенной, но Леонид Вячеславович наотрез отказался раздеваться в кадре. В кровати рядом с молодой Симоновой он лежал в майке и в штанах, а актриса облачилась в плотную ночную сорочку. Поэтому самая интимная сцена в «Афоне» получилась максимально целомудренной.

В СССР пикантную сцену с Куравлевым не увидели: не поверите почему

Советские артисты вообще «не дружили» с откровенными эпизодами. Так, на съемках экранизации «Тихий Дон» Аксинье в исполнении Элины Быстрицкой предстояло лежать в постели с Гришей, которого сыграл Петр Глебов. Для актрисы было недопустимо вот так пребывать в кровати с чужим мужчиной, поэтому она попросила положить что-нибудь между ней и партнером. Артистке дали свернутое одеяло, которое послужило «барьером».

Фото: кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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