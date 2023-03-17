В СССР об этом точно не знали: что будет, если пить стакан молока каждый день
О побочных эффектах никто не задумывался.
Каждому советскому ребенку внушали, что для крепкого здоровья надо ежедневно пить молоко. Так ли этот продукт полезен на самом деле, как принято думать?
На тему молока и его воздействия на организм уже давно ведутся ожесточенные споры. Одни уверены, что этот продукт должен входить в рацион каждого человека, другие утверждают, что без него можно обойтись в течение всей жизни.
На многие вопросы ответят результаты исследования, которое проводилось на протяжении 28 лет. Оказалось, что те, кто пил много молока, были менее подвержены инфарктам и сердечным заболеваниям. Но также выяснилось, что употребление этого продукта увеличивает риск образования рака матки. Кроме того, молоко может вызывать аллергию, а его неумеренное употребление провоцирует у многих женщин ожирение.
В советское время о побочных эффектах молока не задумывались, а видели в нем лишь пользу, которая на самом деле не так очевидна. О продукте рассказала журналистам издания Wday врач-терапевт Александра Мызникова.