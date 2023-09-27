В СССР об этом не знали: известную советскую песню выдавали за свою на Западе

Когда Аркадий Островский писал музыку на слова Льва Ошанина, то наверняка даже не думал, что его творение станет знаменитым за рубежом. Иностранцам так понравился советский хит, что они наглым образом присвоили его себе.

Легенда гласит: в основе песни «Пусть всегда будет солнце» лежит четверостишие, придуманное четырехлетним мальчиком Костей Баранниковым. Когда мама объясняла малышу, что значит слово «всегда», он на ходу сочинил маленький стишок с большим смыслом.

Впервые композицию исполнила Майя Кристалинская в утренней программе, а после она перешла к Тамаре Миансаровой. Знаменитость пела ее на международных фестивалях — постепенно хит обрел известность за рубежом. Слова песни были переведены на 11 языков, а с музыкой никто не заморачивался. Мелодию попросту украли.

Дошло до того, что будущий участник ABBA Бьорн Ульвеус вместе с группой The Hootenanny Singers выпустил трек Gabrielle про море и разлуку на музыку Островского. Указывать его в качестве автора не стали, вместо него назвали какого-то Бенгта Томаса. В СССР об этом никто не знал, поэтому наглым воришкам удалось избежать ответственности.