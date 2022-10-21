В СССР о нем предпочли забыть: кто на самом деле стоит за главным хитом Пахмутовой

Песня Александры Пахмутовой «Надежда» считается всенародным хитом, который в свое время пели такие звезды отечественной эстрады, как Анна Герман и Иосиф Кобзон. Однако первым исполнить композицию, ставшую главной в карьере известного композитора, выпала честь совсем другому артисту. Сегодня его имя незаслуженно забыто.

Речь идет о Юрии Пузыреве, который мог похвастаться не только уникальными актерскими данными, но и незабываемым голосом. В 50-е он был настоящей звездой экрана: мало кто мог оторвать взгляд от голубоглазого красавца. Начало его творческого пути было довольно удачным, при этом артист не ограничивался в кадре лишь отменной игрой.

Актеру часто доводилось исполнять песни для фильмов, которые никого не оставляли равнодушным. С Пахмутовой же Пузырев познакомился, работая над картиной «По ту сторону». Тогда он исполнил созданную Александрой Николаевной композицию «Песня о тревожной молодости». Однако, как пишет Дзен-канал «Все о советском кино», успешная карьера знаменитости закончилась весьма плачевно. Актеру пришлось уйти из любимого МХАТа, без которого он прожил всего два месяца.