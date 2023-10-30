В СССР никого не впечатлил: этот фильм довел иностранцев до экстаза

Творения советских режиссеров, как правило, производили на зарубежного зрителя противоречивое впечатление. Но был один проект, который стал исключением. Иностранцев он привел в дикий восторг.

Речь идет о фильме Юрия Чулюкина «Девчата». Чиновники не оценили шедевр, посчитав, что в нем слишком много «бытовухи», а сюжет же чересчур «мелкий». Между тем за границей о нем были другого мнения.

Там немало удивились, узнав, что, оказывается, в СССР снимают истории не только про войну.

Надежда Румянцева, исполнившая в ленте главную роль, стала звездой мирового масштаба. Ее жаждали увидеть на известных кинофестивалях, ее имя не сходило с новостных заголовков.

Особенной популярностью «Девчата» и Румянцева пользовались в Аргентине. Европа также не осталась в стороне. Картину отметили на фестивалях в Эдинбурге и Каннах.