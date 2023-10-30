В СССР никого не впечатлил: этот фильм довел иностранцев до экстаза
Лента получила мировое признание.
Творения советских режиссеров, как правило, производили на зарубежного зрителя противоречивое впечатление. Но был один проект, который стал исключением. Иностранцев он привел в дикий восторг.
Речь идет о фильме Юрия Чулюкина «Девчата». Чиновники не оценили шедевр, посчитав, что в нем слишком много «бытовухи», а сюжет же чересчур «мелкий». Между тем за границей о нем были другого мнения.
Там немало удивились, узнав, что, оказывается, в СССР снимают истории не только про войну.
Надежда Румянцева, исполнившая в ленте главную роль, стала звездой мирового масштаба. Ее жаждали увидеть на известных кинофестивалях, ее имя не сходило с новостных заголовков.
Особенной популярностью «Девчата» и Румянцева пользовались в Аргентине. Европа также не осталась в стороне. Картину отметили на фестивалях в Эдинбурге и Каннах.