В СССР неприглядный поступок Адриано Челентано спустили с рук: правда разочарует

В 1987 году для всех поклонников Адриано Челентано произошло большое событие. Актер побывал в СССР, несмотря на то, что крайне редко отправлялся на гастроли в отдаленные страны.

Артист боялся летать на самолетах, поэтому долго отказывался от путешествия в Советский Союз. Однако затем все же согласился, но вовсе не из-за любви к своим фанатам. Эта правда разочарует многих, но звездой двигали весьма корыстные мотивы.

Ранее он срежиссировал фильм «Джоан Луи» и сыграл в нем, но лента в Италии так и не удостоилась зрительской любви. Тогда Челентано и решил «скормить» ленту жителям СССР: он знал, что его многочисленные фанаты обязательно придут на премьеру, и не ошибся.

Неприглядный поступок спустили знаменитости с рук: ни одного зарубежного артиста не встречали так, как его. Впрочем, актер отвечал публике взаимностью: он охотно беседовал с поклонниками и соглашался на совместные фото.