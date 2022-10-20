В СССР нелепых ошибок в фильмах не замечали: взгляды приковывало другое

Даже шедевры кинематографа не застрахованы от нелепых ошибок и неточностей, которые принято называть ляпами. Их количество в советских проектах, любимых далеко не одним поколением зрителей, зашкаливает. Буквально в каждой ленте можно заметить досадные неточности.

Особенно много их в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Так, в одной из сцен рубашка на дяде Мите защитного цвета, но уже через пару секунд актер предстает перед зрителями в рубашке в клетку. И это лишь один из примеров.

Впрочем, подобных ошибок зрители в СССР не замечали. Не обращают на них внимание и теперь, поскольку взгляды в подобных картинах приковывает совершенно другое. Интернет-пользователи, обсуждая тему киноляпов, единогласно приходят к выводу о том, что все это совсем не портит картины советского производства.