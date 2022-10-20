В СССР нелепых ошибок в фильмах не замечали: взгляды приковывало другое
Зрители встали на защиту любимых проектов.
Даже шедевры кинематографа не застрахованы от нелепых ошибок и неточностей, которые принято называть ляпами. Их количество в советских проектах, любимых далеко не одним поколением зрителей, зашкаливает. Буквально в каждой ленте можно заметить досадные неточности.
Особенно много их в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Так, в одной из сцен рубашка на дяде Мите защитного цвета, но уже через пару секунд актер предстает перед зрителями в рубашке в клетку. И это лишь один из примеров.
Впрочем, подобных ошибок зрители в СССР не замечали. Не обращают на них внимание и теперь, поскольку взгляды в подобных картинах приковывает совершенно другое. Интернет-пользователи, обсуждая тему киноляпов, единогласно приходят к выводу о том, что все это совсем не портит картины советского производства.
«Это не ляпы, а забавные мелочи, которых и не замечал никто, потому что смотрели не на рубашки, а на лица», «Да хоть тысячи ляпов, это лучшие фильмы во все времена», «Когда смотришь все эти фильмы, не обращаешь никакого внимания на цвет рубашки, а смотришь на лица людей и на те слова, которые они говорят», — гласят комментарии в Сети.