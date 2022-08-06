Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Служебного романа» вскрыла изнанку российского кино: вот за что его не любят зрители

Звезда «Служебного романа» вскрыла изнанку российского кино: вот за что его не любят зрители

6 августа 2022 10:46
Звезда «Служебного романа» вскрыла изнанку российского кино: вот за что его не любят зрители

Даже у советского кинематографа были свои преимущества, несмотря на технологическую отсталость.

Светлана Немоляева объяснила тотальную нелюбовь зрителей к современным российским фильмам. Всему виной, по мнению актрисы, главная цель продюсеров.

Любимица Эльдара Рязанова поделилась, что в советское время у создателей всегда была возможность отрепетировать сцены, скорректировать сценарий, переснять неудавшиеся дубли. Даже артисты могли внести свою лепту в историю.

«В советском кино деньги не стояли во главе угла, творчество шло на первом месте. А сейчас важно не качество, а сколько это будет стоить», — посетовала Немоляева.

Она отметила, что продюсеры требуют от творческого коллектива работать максимально быстро при минимальных затратах, что негативно сказывается на итоговом результате.

В СССР подобной практики не было: при наличии цензуры никто не запрещал режиссерам и актерскому составу бросать все ресурсы на доведение фильма до идеала, заключила Светлана Владимировна в интервью.

Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян Читать далее 7 августа 2022
7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» 7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» Читать далее 7 августа 2022
Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Читать далее 7 августа 2022
7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков 7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков Читать далее 7 августа 2022
Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Читать далее 7 августа 2022
Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Читать далее 7 августа 2022
Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Читать далее 7 августа 2022
Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Читать далее 7 августа 2022
Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Читать далее 7 августа 2022
Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Читать далее 7 августа 2022
Related video