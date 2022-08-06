Звезда «Служебного романа» вскрыла изнанку российского кино: вот за что его не любят зрители

Даже у советского кинематографа были свои преимущества, несмотря на технологическую отсталость.

Светлана Немоляева объяснила тотальную нелюбовь зрителей к современным российским фильмам. Всему виной, по мнению актрисы, главная цель продюсеров.

Любимица Эльдара Рязанова поделилась, что в советское время у создателей всегда была возможность отрепетировать сцены, скорректировать сценарий, переснять неудавшиеся дубли. Даже артисты могли внести свою лепту в историю.

«В советском кино деньги не стояли во главе угла, творчество шло на первом месте. А сейчас важно не качество, а сколько это будет стоить», — посетовала Немоляева.

Она отметила, что продюсеры требуют от творческого коллектива работать максимально быстро при минимальных затратах, что негативно сказывается на итоговом результате.

В СССР подобной практики не было: при наличии цензуры никто не запрещал режиссерам и актерскому составу бросать все ресурсы на доведение фильма до идеала, заключила Светлана Владимировна в интервью.