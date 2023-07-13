В СССР не замечали: что в «Интердевочке» заставило иностранцев смеяться до икоты

Социальная драма «Интердевочка» стала для советских зрителей настоящим откровением. Петр Тодоровский рассказал о жизни «ночных бабочек», работавших за валюту.

Зрителям, конечно же, бросились в глаза кричащие образы героинь: шокирующие декольте, колготки с узорами, рюшки и начесы. Но на самом деле валютные барышни не могли себе позволить подобную вульгарщину. Об этом отлично знают иностранцы, которые в перестроечное время проводили вечера с советскими «ночными бабочками». По их словам, такие дамы одевались неброско и даже элегантно, чтобы не привлекать внимание милиции. Плащи, дорогие джинсы, классическая обувь — вот такой минималистичный набор.

Поэтому аляповато разодетые девушки из «Интердевочки» вызывали у иностранцев лишь приступ смеха. Вся эта «попугайщина», показанная в фильме, не более чем трюк для создания комического эффекта. Но в Советском Союзе не знали таких тонкостей, поэтому приняли все за чистую монету и поверили, что валютные «бабочки» именно так и выглядят.