В СССР не успели увидеть самый «распутный» фильм: его запретили на полвека

При первом прочтении сценария картины с громким названием «Закон жизни» цензоры не увидели ничего, что могло бы опорочить представителей элиты. Однако спустя всего лишь несколько дней после премьеры драмы ее запретили к показу. Все это произошло из-за критической рецензии, опубликованной в газете «Правда».

По сюжету фильма один из героев фильма вел себя совершенно недостойно. Он занимал высокую должность, и некоторые посчитали его прямым воплощением всех пороков чиновников того времени. Мужчина пьянствовал, выступал за свободные сексуальные отношения и пытался увести девушку у товарища. Такой распутный образ жизни был недопустим для советского человека, и драму запретили на полвека. К тому же даже сегодня зрители не испытывают особого восторга после просмотра картины.

«Нудноватый фильм, неувлекательный», «Критику считаю верной. В фильме создан привлекательный образ пьяных кутежей», — отметили в Сети.