В СССР не просто так красили стены подъездов в зеленый и синий цвет: ответ вас удивит

Любители покритиковать советский период российской истории неустанно шутят: в СССР не было не только плотских утех, но и краски иного цвета, кроме как синего и зеленого. И неспроста. Парты в школах, стены в подъездах и любые попавшиеся «общественные» поверхности в «совке» красили только так, и никак иначе. Стойкая ассоциация с синим и зеленым у всех жителей СССР и постсоветского пространства сформирована давно, уверенно и прочно. На века. Однако у довольно странного выбора «дизайнеров» из ЖКХ была весьма философская и человеколюбивая подоплека. Оказывается, на тот момент было доказано и обсуждению не подлежало, что именно синий и зеленый цвета способствуют успокоению, помогают расслабиться и настраивают советского человека на созидательный и светлый лад одним лишь своим присутствием в подъездах. Злые языки, правда, поговаривали: синяя и зеленая краска просто оставались у маляров из ЖЭКа в избытке, и ей нашли полезное применение.