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Киноафиша Статьи В СССР не простили: на кого индийская красавица променяла любимца советских женщин (фото)

В СССР не простили: на кого индийская красавица променяла любимца советских женщин (фото)

10 февраля 2023 06:00
В СССР не простили: на кого индийская красавица променяла любимца советских женщин (фото)

Актриса устала ждать развода своего избранника.

После выхода фильма «Бродяга» Радж Капур обрел невероятную популярность в Советском Союзе. Многие были уверены, что в реальной жизни актер женат на своей экранной партнерше Наргис. Между тем все оказалось куда сложнее.

На слухи о романе с коллегой по цеху звезда экрана всегда отвечал отрицательно. Он был женат на женщине по имени Кришна Малхотра, вместе с которой воспитывал троих детей. Однако в то, что актер действительно не изменял жене с Наргис, не верил никто.

В СССР не простили: на кого индийская красавица променяла любимца советских женщин (фото)

Поклонники пары считали, что строгие нравы не позволяли Капуру развестись. Между тем Наргис долгие годы ждала своего избранника, продолжая на экране играть с ним влюбленную пару в самых разных проектах. Однако терпение актрисы лопнуло, и она променяла любимца советских женщин на другого.

Избранником Наргис оказался актер Сунил Датт. Звезды поженились и стали родителями троих детей. И хоть в СССР индийской красавице этого так и не простили, вряд ли ей пришлось пожалеть о своем решении создать крепкую семью.

Фото: Кадр из фильма «Бродяга», 1951, «Отдай свою жизнь, но обещание сдержи», 1974
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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