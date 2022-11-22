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Киноафиша Статьи В СССР не оценили: эту сцену в «Кавказской пленнице» сегодня поймет каждый

В СССР не оценили: эту сцену в «Кавказской пленнице» сегодня поймет каждый

22 ноября 2022 15:00
В СССР не оценили: эту сцену в «Кавказской пленнице» сегодня поймет каждый

Текст сценария проливает свет на происходящее.

Эпизод с самосудом над Сааховым всегда пугал зрителей. Трудно забыть тот дикий страх на его лице, когда заскрипела дверца шкафа, а на ней сидел зловещий ворон. Это уже не комедия, а настоящий хоррор в стиле западного кино.

В СССР не оценили: эту сцену в «Кавказской пленнице» сегодня поймет каждый

У многих зрителей возникали резонные вопросы, к чему здесь столько мистики, а также при чем тут ворон. Вероятно, ответы кроются в самом сценарии к фильму.

Этот зловещий эпизод был прописал максимально подробно, и в нем содержалось упоминание Хичкока. Авторы прямо указали фамилию американского режиссера, описывая ужас Саахова при виде вороны. Дескать, «это уже Хичкок». Вполне возможно, что мистическая сцена из «Кавказской пленницы» являлась отсылкой к легендарным «Птицам» 1963 года.

В СССР не оценили: эту сцену в «Кавказской пленнице» сегодня поймет каждый

Естественно, советские зрители этого никак не могли оценить. Ведь Хичкок и его фильмы не были известны в СССР, по крайней мере, основной массе населения, как пишет Дзен-канал kin0guru. А вот в киноманских и режиссерских кругах такую отсылку могли заметить и оценить по достоинству.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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