В СССР не было тестов на беременность: вот как вместо них использовали лягушек

Это сейчас для определения беременности есть 1000 и 1 проверенный способ. Сегодня со стопроцентной вероятностью узнать о прекрасном положении можно даже до задержки. Но вот в СССР не было не только секса. Тестов на беременность за железным занавесом не было тоже.

Как же женщина могла узнать о том, что вот-вот станет матерью, пока не обнаружила очевидные признаки? При помощи лягушки. Вернее, двух. Для верности брали пару самцов, которым шприцем вводили мочу предполагаемой беременной. Через две недели земноводный высеивал сперматозоиды.

Может показаться, что метод дикий. Однако он имел под собой вполне логичное научное обоснование. И, что главное, работал. А лягушки от такой процедуры не страдали. Для выведения лягушек-тестов существовала целая научная лаборатория, где неустанно «создавали» особей для проведения тестов на беременность.