В СССР над ним насмехались зря: сколько Дуремар зарабатывал за границей

Харизматичный Дуремар из сказки «Приключения Буратино» стал одним из ярчайших персонажей картины. Над ловцом пиявок в исполнении Владимира Басова и его странным занятием потешались взрослые и дети. Но совершенно зря! Мало кто знает, насколько престижной считалась эта профессия в Европе.

Мода на пиявок была обусловлена медицинским фактором. В Средневековье все специалисты прибегали к единому универсальному лекарству от всех бед — кровопусканию. Метод подразумевал достижения баланса во всем теле. Чтобы избавиться от излишков крови в организме, которые нарушали гармонию, врачи стали прибегать к помощи пиявок. Такой метод был менее болезненным, чем все остальные.

Так, с XVII века появилась профессия искателя пиявок. Нередко они брали кровопийц на живца, то есть подставляя свое тело. Но чаще всего человек просто стучал палкой по воде, чтобы создать имитацию приближения животного. Пиявки тут же реагировали на шум и подплывали. Также вполне эффективно использовали домашних животных, которых на полчаса оставляли в водоеме — улов исчислялся сотнями.

В Англии и Франции искатели пиявок всегда были в почете, поэтому их труд был щедро вознагражден. Также «дуремаров» очень ценили в народе, ведь они вносили важный вклад в медицину.