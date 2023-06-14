В СССР над этой выходкой Портоса смеялся каждый: как оказалось, зря

В конце 70-х годов прошлого века на экраны вышел мюзикл «Три мушкетера» по роману А. Дюма. На следующее утро актеры, снимавшиеся в этой картине, обрели не только славу, но и всенародную любовь. Героический д’Артаньян, утонченный Арамис, благородный Атос и жизнерадостный весельчак Портос не оставили равнодушным ни одного человека.

При этом у каждого актера было множество интересных историй, связанных со съемками в мюзикле. Так, например, Валентин Смирнитский вспоминает, что невероятно удивился, когда узнал, что режиссер видит его в роли Портоса. Конечно, он с детства обожал приключенческий роман и не раз представлял себя разными персонажами из книги, но Портосом — никогда. Однако ему удалось так сыграть весельчака-мушкетера, что теперь никто не может представить его другим.

Были и разные курьезы во время съемок. Например, многие потешались над бантиком в волосах Портоса — как съемочная группа, так и впоследствии зрители. И, как оказалось, совершенно напрасно. Ведь Смирнитский вместе с костюмерами продумал свой образ до мелочей и не раз сверялся с исторической литературой. Как выяснилось, мушкетеры действительно в те времена носили бантики. И эта деталь, несомненно, придавала достоверности и завершенности экранному образу Портоса.