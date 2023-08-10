В СССР на каждом столе был этот продукт: сейчас почти никто не ест

Одним из основных продуктов на столе во времена Советского Союза был хлеб. Дешевый и питательный, он выступал дополнением к большинству блюд и встречался на кухнях знаменитых актеров, ученых, а также в домах рабочих заводов и шахт.

При этом хлеб был не просто закуской, этот продукт стал настоящим символом. Испокон веков на Руси мучные изделия ценились весьма высоко, а времена СССР не стали исключением.

Ситуация изменилась лишь в современной России. Одна из причин — изменение состава привычной булки. Производители начали добавлять в нее различные консерванты, что заметно испортило вкус. К тому же поднялась цена, а из-за разнообразия продуктов в магазинах многие стали отказываться от привычной закуски.

В итоге сегодня хлеб — большая редкость. Привычную булку покупают лишь в исключительных случаях, забывая о гастрономическом наследии. А пекут хлеб дома вообще единицы.