В СССР на этот иностранный фильм выстраивались очереди в кино: сейчас смотреть невозможно

За несколько лет мнение о картине кардинально изменилось.

Иностранные фильмы редко оказывались в советском прокате. Власти страны трепетно относились к картинам из капиталистических стран, поэтому тщательно выбирали, что именно показывать в кинотеатрах. Но далеко не всегда их решения оказывались верными.

Так, в конце 70-х в прокат вышла юмористическая картина «Четыре мушкетера». В фильме французских комиков «Шарло» обыгрывался знаменитый роман Александра Дюма-отца, и лента стала настоящим хитом среди советских зрителей. За время проката ее посмотрели больше 56 миллионов человек, а поклонники выстраивались в очередь ради билетов.

Однако спустя некоторое время зрители разочаровались в фильме. Необычный юмор французских артистов не прошел проверку временем, а сама лента выглядит как весьма неудачная пародия на популярные экранизации романа.