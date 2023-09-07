В СССР на этот фильм все сходили по два раза: сейчас называют извращением

Фантастическая драма «Через тернии к звездам» стала одним из главных фильмов позднего СССР. Зрители со всей страны осыпали фильм комплиментами, отмечая его новаторские решения и яркий сюжет. И некоторые поклонники ходили в кино даже по несколько раз, чтобы насладиться работой Ричарда Викторова.

Однако со временем популярность фильма начала спадать. Современные зрители уже не остаются в таком восторге от картины. По их мнению, у Викторова получилось запутанная лента, в которой за яркими образами не стоит никакого смысла. А литературная основа в виде сценария Кира Булычева выглядит как набор клише из популярной фантастики.

«Фильм похож на какой-то оживший ночной кошмар: он также нелеп, убедителен и ужасен одновременно. Да уж, советские режиссеры знали толк в извращениях», «Типичное кино третьего мира, плохое, убогое и, конечно, с пафосом на некую особую философию», «Этот фильм откровенно не шедевр!» — делятся мнением пользователи Сети.

В итоге поклонники кино массово отказываются смотреть работу Викторова. И всего лишь за несколько лет фильм потерял свое признание и любовь публики на родине.